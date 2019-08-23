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Власть
23.08.2019 12:52
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Россия не хочет втягиваться в гонку вооружений, но придется. Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракет в США

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США ракет, нарушающих ДРСМД. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ 23 августа.

Путин напомнил о пуске крылатой ракеты наземного базирования, который произошел в США 18 августа. 

«Мы неоднократно указывали, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше являются прямым и существенным, грубым нарушением Договора о ракетах средней и малой дальности. Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк». Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно – они сами об этом сказали», – подчеркнул президент РФ.

Он обратил внимание на то, что испытания в США прошли всего спустя 16 дней после официального выхода американцев из ДРСМД. «Очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий», – уточнил Путин.

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И напомнил, что Россия и ранее заявляла, что в США разрабатывают вооружения, нарушающие договор. 

«Всё это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединённых Штатов: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет. Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь всё это находится вблизи российских границ», – заявил президент.

Он подчеркнул, что «мы никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений». 

«Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом Соединённых Штатов Америки из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем», – подытожил Путин.

При этом он уточнил, что Россия открыта для «равноправного и конструктивного диалога с Соединёнными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности».

Справка:

США 2 августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с июня 1988 года, который запрещал размещение в Европе ракет радиусом действия от 500 до 5500 км. РФ неоднократно возражала против прекращения действия договора, указывая на то, что США получат возможность разместить такие ракеты на своих объектах ПРО в Польше и Румынии, в непосредственной близости от границ России, и пообещала найти симметричный ответ.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

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