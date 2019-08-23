«Хозяин морей» ушел на охоту: новейший фрегат уплыл из Петербурга испытывать пушки

Фрегат «Адмирал флота Касатонов», построенный на Северной верфи в Петербурге, который окрестили «хозяином морей», ушел на заключительный этап заводских испытаний.

Как сообщили 23 августа на предприятии, во время испытаний, которые продлятся до декабря, экипаж и сдаточная команда будут проверять работу всех систем, механизмов, оборудования, технических средств и комплексов, оружия и вооружения.

По результатам главком ВМФ адмирал Николай Евменов примет решение о вводе корабля в состав Северного флота.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» – первый серийный корабль проекта 22350. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана. Водоизмещение корабля — 5000 тонн. Длина –135 метров. Ширина — 16 метров. Скорость — до 29 узлов. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – от 170 человек.