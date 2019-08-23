Производитель Sukhoi SuperJet 100 отрицает отказ последнего зарубежного эксплуатанта от российских лайнеров
Компания «Гражданские самолеты Сухого» опровергла информацию СМИ о том, что второй по величине флота эксплуатант российских самолетов SSJ100 намерен их продать.
«Речь не идет об отказе от самолетов SSJ-100 и их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределение флота авиакомпании [Interjet]», – цитирует 23 августа заявление компании ТАСС.
Производитель лайнеров подчеркнул, что множество «различных факторов» повлияли на нынешнее положение мексиканского перевозчика. При этом в «Гражданских самолетах Сухого» заверили, что продолжают сотрудничать с Interjet.
«Сформирован пакет предложений, направленный на улучшение показателей эксплуатации SSJ-100 в парке мексиканского перевозчика», – уточнили в компании-производителе самолетов.
Справка:
Информация о покупке Interjet российских самолетов появилась еще в 2012 году. В эксплуатацию первая партия поступила уже на следующий год. В декабре 2017-го компания приостановила использование российских лайнеров, однако уже через полгода они вернулись в строй. В мае этого года мексиканский лоукостер заверил, что собирается продолжить использовать Sukhoi SuperJet 100. 23 августа 2019 года СМИ сообщили, что Interjet намерен избавиться от SSJ100.