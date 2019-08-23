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Происшествия
23.08.2019 12:34
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«Менеджер отеля во всем обвинил мать»: поляк рассказал, как вытаскивал из бассейна 12-летнюю Алису из Петербурга

Польский турист Томаш Гручальский оставил отзыв об отеле  Sun Hill в турецком Бодруме, в бассейне которого захлебнулась 12-летняя петербурженка. Он в подробностях описал случившееся 18 августа, так как был одним из её спасателей. Также он побывал в полицейском участке, где узнал, что менеджер отеля обвиняет во всем маму Алисы.

«Я мог бы долго писать об этом обычном отеле, монотонной кухне, очередях за едой и баре, неанглоговорящем персонале, закрытом фитнес-клубе, отсутствии разнообразных напитков или отсутствии кондиционера в «ресторане». К сожалению, помимо вышеупомянутых «неудобств», отсутствие каких-либо мер безопасности (не говоря уже о спасателе) или правил безопасности у бассейна привело к трагическому событию, которое произошло 18.08.2019 около 17.20 по местному времени», – написал Томаш.

По его словам, руку 12-летней девочки из России засосало в насос в бассейне, который закачивал воду на горку. И она оказалась в ловушке под водой.

«Мать девочки начала отчаянно звать на помощь. К сожалению, мало кто из сотрудников отеля ей ответил. Вместе с несколькими другими гостями отеля мы пытались вытащить ребенка из воды. На нескольких языках мы призывали службу немедленно отключить насос, потому что сила, с которой устройство всасывало воду, не позволяла руке ребенка выйти из трубы и вытащить её на поверхность. Несмотря на множество звонков, никто не смог найти переключатель», – описал поляк.

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По его словам, у устройства не было аварийного выключателя и никто из сотрудников даже не бросился в бассейн, чтобы помочь вытащить девочку из воды. В итоге устройство выключили только примерно через 10 минут, но даже после этого девочку не получалось поднять со дна, из-за того, что её рука застряла.

«После нескольких рывков мы смогли вытащить трубку и доставить девочку вместе с фрагментом трубы к берегу, где мы приступили к реанимации. Персонал отеля все равно не помог. Кто-то вызвал скорую помощь. Мы проводили реанимацию (турист из Польши с массажем сердца, искусственным дыханием изо рта в рот), пока не приехала скорая помощь. Это продолжалось около 15 минут. К сожалению, мы не чувствовали пульс», – рассказал турист.

Он отдельно отметил, что менеджер отеля не проявил никакого интереса или сочувствия к матери девочки. Более того — обвинил её в случившемся.

«Через несколько часов, находясь в полицейском участке для дачи показаний, мы узнали от управляющего отеля, что вся вина лежит на родителях девочки, потому что они не оказали ей должного ухода. Я хотел бы напомнить вам, что не было никаких признаков того, что бассейн не предназначен для детей. Кроме того, этот насос может легко всасывать взрослого, поскольку всасывающая труба (диаметром около 25 см) не защищена каким-либо образом. Он был расположен рядом с горкой в главном бассейне. Любая решетка на входе в трубу может предотвратить трагедию», – отметил Томаш.

«Менеджер отеля во всем обвинил мать»: поляк рассказал, как вытаскивал из бассейна 12-летнюю Алису из Петербурга

И добавил, что его восьмилетняя дочь, которая стала свидетелем случившегося с Алисой, до сих пор не может пережить это. Как и все остальные.

«Фонтанка» подробно описывала историю, случившуюся с 12-летней Алисой на семейном отдыхе в Турции. Ей пять раз запускали сердце, четыре часа везли до больницы, так как в городке не оказалось подходящих для сложного случая специалистов. Она до сих пор находится в критическом состоянии. Накануне её посетили петербургские врачи, которые пока считают невозможной её перевозку в Россию


© Фонтанка.Ру

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