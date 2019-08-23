Ливень топит Хельсинки, закрыты две станции метро
Утром 23 июля на Южную Финляндию обрушился сильнейший ливень.
Vesiputous asfalttiviidakossa. Py?r?n pesu ty?matkalla. #Helsinki #syssy #s?? pic.twitter.com/OFusbjKa8U— Kaupunkiymp?rist? (@HelsinkiKymp) August 23, 2019
По данным Метеорологического института Финляндии, между пятью и десятью утра в Хельсинки выпало 56 мм осадков, в Эспоо – 48. Ливневые потоки превысили возможности системы канализации, спасатели ликвидируют последствия. В частности, воду откачивают с подземной парковки в ТЦ "Камппи", вода стекает вниз на автобусный вокзал. ТЦ"Каари" частично закрыт из-за подтопления.
Пришлось закрыть станцию метро под главным железнодорожным вокзалом Раутатиентори и станцию Камппи. На одной из стройплощадок города перевернулся резервуар с топливом. Музей современного искусства Киасма также закрыл главный вход из-за повреждений, вызванных ливнем, передаёт Ilta-Sanomat.
Полиция также советует водителям быть предельно осторожными на дорогах.
Ожидается, что дождь будет идти весь день, а к вечеру ливни могут усилиться. По словам метеоролога Анниины Валтонен, столь значительное количество осадков выпадает в короткий промежуток времени раз в 20-30 лет.
P??kaupunkiseutu erottuu t?n??n havainnoissa selv?sti muusta Suomesta. Kaisaniemess? vett? on satanut poikkeuksellisen paljon. Vastaavia sadekertymi? esiintyy 20-30 vuoden v?lein.#rankkasade pic.twitter.com/8MvUTt8dJ6— Anniina Valtonen (@AnniinaValtonen) August 23, 2019
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