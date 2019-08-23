Ливень топит Хельсинки, закрыты две станции метро

Утром 23 июля на Южную Финляндию обрушился сильнейший ливень.

По данным Метеорологического института Финляндии, между пятью и десятью утра в Хельсинки выпало 56 мм осадков, в Эспоо – 48. Ливневые потоки превысили возможности системы канализации, спасатели ликвидируют последствия. В частности, воду откачивают с подземной парковки в ТЦ "Камппи", вода стекает вниз на автобусный вокзал. ТЦ"Каари" частично закрыт из-за подтопления.

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Пришлось закрыть станцию метро под главным железнодорожным вокзалом Раутатиентори и станцию Камппи. На одной из стройплощадок города перевернулся резервуар с топливом. Музей современного искусства Киасма также закрыл главный вход из-за повреждений, вызванных ливнем, передаёт Ilta-Sanomat.

Полиция также советует водителям быть предельно осторожными на дорогах.

Ожидается, что дождь будет идти весь день, а к вечеру ливни могут усилиться. По словам метеоролога Анниины Валтонен, столь значительное количество осадков выпадает в короткий промежуток времени раз в 20-30 лет.