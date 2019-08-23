Замена дорогой кожи на дешевую козлиную стала злоупотреблением вместо мошенничества. Вице-президента ОАК отпустили из СИЗО

Вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова отпустили из СИЗО «Лефортово» под подписку о невыезде. Об этом 23 августа пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Герасимову изменили квалификацию обвинения. Теперь ему вменяют не статью о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а менее тяжкую — о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). Как пишет «Коммерсантъ», следствие пришло к выводу, что Герасимов сам не участвовал в хищениях. Он якобы только плохо контролировал исполнение контрактов с СЛО «Россия». Отметим, двое предполагаемых подельников вице-президента ОАК, генеральный и исполнительный директоры компании «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк и Сергей Давыдов, остаются в СИЗО.

По версии следствия, «Вемина Авиапрестиж» при выполнении контракта на оборудование VIP-салонов в трех самолетах Як-40 использовала более дешевые материалы, чем было предусмотрено договором. Так, сидения в самолетах обшивали козлиной кожей, которая вообще для этих целей не используется из-за низкой износостойкости. Подозреваемые были задержаны в октябре 2018 года.