В Роспотребнадзоре заверили, что в Сочи живут здоровые комары. Но в Бразилию их лучше не возить

Комары в Сочи не переносят опасные тропические болезни из-за климатических особенностей региона, поспешили заверить в Роспотребнадзоре Краснодарского края. Таким образом ведомство отреагировало на появившиеся в СМИ сообщения, что в регионе появились азиатские и африканские виды комаров.

Как сообщала газета «Известия», после укуса такого комара можно подхватить такие тропические заболевания как вирус Денге, Чикунгунья, Зика и желтую лихорадку. Ученые рассказали, что комары мигрируют из-за изменения климата, и объяснили, как отличить гостей от местных.

«Обстановка в Сочи совершенно спокойная, стабильная. Да, в Сочи живут комары видов Aedes, которые переносят трансмиссивные инфекции. Они живут повсюду. Они всегда были в Сочи. В силу климатических особенностей региона, они не могут сами заболеть и заразить человека. Возбудитель этих лихорадок не имеет возможности развиться в теле местных комаров», – рассказала 23 августа РИА Новости пресс-секретарь краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

По ее словам, насекомое станет действительно опасным, если его перевезти в Бразилию или другой тропический регион.

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В Роспотребнадзоре добавили, что, хотя в Краснодаре действительно зарегистрировали семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, в целом ситуация находится под контролем. Вся зона черноморского побережья проходит обработку от кровососущих насекомых.