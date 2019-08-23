Происшествия
На платной парковке на Варшавской сгорели BMW и Range Rover. Жильцы подозревают поджог
Две дорогие машины сгорели в ночь на 23 августа в Московском районе Петербурга. По словам местных жителей, за последние годы это уже не первый поджог во дворе.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС около часа ночи. Как сообщает пресс-служба ведомства, у дома №23, корпус 4, по Варшавской улице горели автомобили BMW и Range Rover. Они стояли на платной парковке, отмечают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
На кадрах с места происшествия видно, что сначала заполыхал легковой BMW, а затем огонь перекинулся на припаркованный рядом внедорожник. Пожар ликвидировали в 2:25, сообщают в ГУ МЧС. Обе машины сгорели. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.
Жильцы подозревают, что BMW подожгли. «Поджог, два тела убегали после хлопка у БМВ 5-ки», – пишет участник группы Бэ Сэ.
Причем, по их словам, это уже не первый случай. «Живу в этом доме уже 8 лет, за это время это уже 3-й или 4-й поджог автомобилей...» – отмечает Саша. В ноябре 2018 года, к примеру, у 2-го корпуса 23-го дома по Варшавской тушили сразу три машины.