«Я занимаюсь этим лично». Зеленский пообещал, что обмен пленными с Россией состоится в ближайшее время. В Киев прилетела российский омбудсмен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что итоги переговоров с Россией по вопросу обмена пленными станут известны в ближайшее время. Об этом 23 августа сообщает УНН.

«Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я занимаюсь этим лично. Мы ждем результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни, не хочу ничего загадывать», — сказал Зеленский.

Отметим, ранее в посольстве РФ на Украине заявили, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова 23 августа прибыла в Киев с визитом на один день. Правда, там отказались уточнять цели визита.

Напомним, накануне журналисты выяснили, что обмен пленными между Россией и Украиной может пройти по схеме «33 на 33». Главред украинского РИА Новости Кирилл Вышинский, по предварительной информации, в списки на обмен не войдет.

Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин рассказал, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену. В Кремле также подтвердили готовность передать пленных Украине.