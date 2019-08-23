Досмотр в «Макдоналдсе» лишил жителя Незалежной финских барышей

Лжесотрудники службы безопасности обшарили и оставили без денег гражданина Украины, возвращавшегося с заработков из Финляндии через Петербург. Роковая встреча произошла в «Макдоналдсе».

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, заявление 41-летнего жителя Черкасской области полиция Невского района приняла вчера утром. За час до того мужчина вышел из фастфуда на Тепловозной улице, 31, без загранпаспорта, миграционной карты и 3800 евро. Валюту украинец отдал добровольно — назвавшимся сотрудниками службы безопасности. Мужчины в темном с рацией и наручниками заявили, что должны проверить посетителя на предмет употребления наркотиков. После чего завели на второй этаж «Макдоналдса». Там потребовали паспорт и наличные. Документы и сумма в евро остались в руках неизвестных. Один из них, вспомнил потерпевший, представился как «майор службы безопасности Николай».

Мужчин крепкого телосложения теперь ищет полиция. Жителю соседнего государства проблематично продолжать путь. В Финляндии он решил подзаработать, домой вез то, что удалось накопить.

Уголовное дело о крупном мошенничестве (ущерб — порядка 275 тысяч рублей) уже возбуждено.