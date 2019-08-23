Пушкинский район: взгляд с высоты

Когда-то люди стремились из периферии в центр, потому что в центре было больше возможностей для заработка и досуга. В эпоху развитых информационных технологий и транспортной инфраструктуры можно жить, где угодно, и оставаться при этом в гуще событий. Теперь многие горожане ради здоровья, комфорта и тишины выбирают тихие пригороды.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Популярностью в Санкт-Петербурге пользуется южное направление – например, Пушкинский район. Здесь вдоль Петербургского шоссе на площади 316 га комплексное освоение территории на «Царскосельских холмах» ведёт строительная компания «Терминал-Ресурс».

Ландшафт и климат Петербурга

Санкт-Петербург имеет необычное географическое положение. Это самый северный из городов мира с населением более 1 млн. человек, и по площади он может сравниться с небольшим европейским государством. По форме Петербург представляет собой большую чашу, вытянутую с севера на юг. Краями её являются берега древнейшего Балтийского моря – Парголовские и Колтушские высоты на северо-востоке и севере, Дудергофские, Пулковские и Пушкинские высоты на юге и юго-западе. При этом значительная часть города находится в низменности и возвышается над уровнем моря на 2-3 метра. Рядом с Санкт-Петербургом проходит главный арктический фронт, где встречаются теплый и холодный воздух. В результате образуются циклоны, путь которых лежит через Северную столицу. Из-за частой облачности количество солнечных дней в Петербурге редко превышает 75 дней. Солнечного тепла недостаточно, поэтому влажность и сырость так характерны для Петербурга.

Пушкинские дали

Территория протяжённых Пулковских высот, где строятся «Образцовые кварталы», находится на высоте 65-70 метров над уровнем моря. Эта высота оказалась наиболее удачной для совокупности природо-климатических факторов. Положительное влияет на условия проживания обилие зелёных насаждений. «Роза ветров» на территории района обеспечивает свежий чистый воздух. Неудивительно, что у нескольких российских монархов здесь были любимые летние резиденции. В то время, как жители низин и прилегающих к заливу территорий могут страдать от подтоплений и наводнений, расположение на высоте такие риски практически исключает.

Всего в четырёх километрах от «Царскосельских холмов», где растёт новый жилой микрорайон, расположены знаменитые дворцово-парковые ансамбли, куда стремятся туристы со всех концов страны и мира. Пушкин включен в список культурных объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Жители «Образцовых кварталов» имеют возможность любоваться уникальными панорамами и природными ландшафтами постоянно.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Легко дышать

В допетровские времена эта территория была покрыта сосновыми и еловыми лесами с примесью широколиственных пород. Большое количество зелени, отсутствие крупного производства, низкая плотность населения позволяют сохранить благополучную экологию района. Развитие транспортной инфраструктуры избавило пушкинцев от пробок. С «Царскосельских холмов» 5 минут – до центра Пушкина, 10 минут – до аэропорта Пулково, за 15 по многополосным магистралям можно добраться до ближайшей станции метро.

На территории проекта строятся малоэтажные жилые дома высотой до 18 метров. Участок, где высотный регламент позволяет возводить среднеэтажные здания до 24 метров, со временем планируется занять восьмиэтажками. Застройщик собирается максимально использовать преимущества высоты и сохранить видовые характеристики как можно большему количеству квартир.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Зелень вокруг

Жители Пушкина и близлежащих ЖК «Образцовые кварталы» любят устраивать променады в местных дворцово-парковых комплексах. В их распоряжении связанные между собой Екатерининский, Александровский, Фермский, Баболовский парки, расположенный в некотором отдалении от них Отдельный, самый молодой, заложенный в конце прошлого века – Буферный, а также крупнейший в Европе пейзажный парк – Павловский. В них гуляют семьи с детьми, назначают свидания, катаются на велосипедах, играют в бадминтон и любуются историческими строениями – дворцами, беседками, павильонами, мостами, башнями.

Готовые и строящиеся квартиры в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya