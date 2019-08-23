СМИ: Зарплаты бюджетников растут по указам Путина только в четырёх регионах. Петербург проиграл Ленобласти

Большинство российских регионов срывают майские указы президента 2012 года о повышении зарплат бюджетникам. Удерживать планку продолжают единицы, и Петербург не в их числе.

Об этом 23 августа сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В первой половине 2019 года зарплаты бюджетников достигли целевых значений только в четырёх из 85 субъектов — это Алтайский край, Чечня, Ленинградская и Пензенская области. Остальные не смогли сохранить оплату труда в заданных рамках хотя бы по одной из двенадцати категорий работников. По итогам 2018 года регионов-отличников было 16, напоминает агентство.

Хуже всего в первом полугодии дела обстояли у сотрудников детских садов и яслей. Ненамного лучше ситуация складывается для врачей, младшего и среднего персонала. В Счётной палате сообщали, что поднять на должный уровень зарплаты медперсоналу на конец прошлого года смогли в 35 регионах. Петербург не попал и в этот список, но, как отмечалось, отстал ненамного.

Обеспечить рост зарплат бюджетников президент Владимир Путин поручил в 2012 году. Согласно указам, к 2018 году оплата труда учителей и медицинских работников должна была составить 100% по региону, а преподавателей вузов и научных сотрудников — 200%.

В феврале Путин потребовал от глав регионов «не опускать зарплатную планку». В новых майских указах после переизбрания в 2018 году целей повысить оплату нет.