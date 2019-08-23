Таинственный электрик упал со стремянки в спортивном магазине. Он переломал ребра, но с медиками общаться не хотел

В больнице в тяжелом состоянии после падения с двухметровой высоты в торговом центре в Красносельском районе Петербурга оказался 56-летний мужчина. Он назвал фамилию, которой не нашлось в полицейских базах.

По информации «Фонтанки», электрик пришел чинить что-то в магазин спортивной одежды в торговом центре на улице Партизана Германа утром 22 августа. Через час работы, ближе к 11, он не удержался на стремянке и упал. От общения с врачами он, по словам сотрудницы магазина, отказывался, но она все же вызвала скорую помощь.

Врачи диагностировали у пострадавшего травму груди, перелом трех ребер, проткнутое легкое и рваную рану на ноге. Из больницы в полицию отправилась телефонограмма с данными, которые докторам назвал электрик. Мужчин с такими ФИО 1956 года рождения в Северной столице нет, документов при себе у него не нашлось. Уточнить что-либо сейчас невозможно: госпитализированный в тяжелом состоянии и не может говорить.