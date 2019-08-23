Последний зарубежный эксплуатант Sukhoi SuperJet 100 продает самолеты. От бортов избавляется мексиканская Interjet

Мексиканская бюджетная авиакомпания, которая была вторым после «Аэрофлота» эксплуатантом лайнеров Sukhoi SuperJet 100, намерена от них избавиться.

«Interjet хочет продать все свои SSJ100. Продан может быть только 21 <...>, так как один самолет был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению. <...> [По словам другого источника] Interjet хочет продать только 14 судов, а семь оставить. Еще один [источник] уверяет, что продадут столько, сколько получится», – сообщает 23 августа издание «Ведомости».

Причиной такого шага называются финансовые трудности перевозчика, который осуществляет рейсы в основном в Мексике, Южной и Центральной Америке. Обесценившаяся мексиканская национальная валюта и возросшие цены на топливо усложнили бизнес Interjet.

«Гражданские самолеты Сухого» помогают мексиканцам продать свои самолеты.

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Напомним, что информация о покупке Interjet российских самолетов появилась еще в 2012 году. В эксплуатацию первая партия поступила уже на следующий год. В декабре 2017-го компания приостановила использование российских лайнеров, однако уже через полгода они вернулись в строй. В мае этого года мексиканский лоукостер заверил, что собирается продолжить использовать Sukhoi SuperJet 100.