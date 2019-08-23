Авторынок жмет на тормоза. Продажи новых машин в Петербурге падают четвертый месяц подряд

В июле в Петербурге было продано 12 027 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, подсчитало 23 августа агентство «Auto-Dealer-СПб». Таким образом, спрос на машины падает четвертый месяц подряд.

По словам экспертов, на негативную динамику рынка особое влияние сейчас оказывают три бренда – Hyundai, Ford и Ravon. «Если бы не эти марки, то по итогам семи месяцев рынок мог быть в незначительном плюсе», – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Несмотря на общее падение продаж, 16 марок в топ-30 лидеров по результатам июля увеличили объем реализации. В июне их было только девять.

Всего в январе – июле 2019 года в Санкт-Петербурге дилеры реализовали 85 848 новых автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018-го.