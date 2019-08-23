Сыр в колесе. На границе с Финляндией вновь поймали предприимчивых россиян с санкционкой

Пятнадцать килограммов сыра спрятали россияне в запасной покрышке, чтобы провезти его из Финляндии через границу.

Как сообщает 23 августа пресс-служба Выборгской таможни, сырных контрабандистов задержали в пункте пропуска «Брусничное», через который петербуржцы ездят на шопинг в соседнюю Лаппеенранту. Одна из пассажирок автомобиля «Ситроен» заявила о том, что перемещает 18 упаковок бытовой химии общим весом 50 кг и ей необходимо задекларировать этот товар, однако о других товарах путешествующие умолчали.

Машину отправили на «рентген», который и вскрыл начинку, спрятанную в багажнике, – запасное колесо было нафаршировано 21 упаковкой сыра.

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Водителю пришлось признать свою неудавшуюся попытку контрабанды, и теперь в его отношении возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ («Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников»). Теперь его ждёт штраф до трёхкратной стоимости перемещаемого товара.

Набитая сыром покрышка таможенникам встречается не впервые. Так, водитель автомобиля «Форд Фокус» прошлым летом утрамбовал в колесо 36 кг молочной продукции. Таможенникам приходилось вынимать масло из ниши заднего бампера, а сыр — из подкапотного пространства и из-под ковриков, а также из-под обшивки сиденья и даже из самих корпусов сидений. В микроавтобусах тоже находились тайники.

Подробнее о нормах ввоза.