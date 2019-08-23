Под Тихвином водитель «Лады» улетел в кювет и дерево, погубив пассажира

За четверг, 22 августа, в Петербурге и Ленинградской области произошло почти 500 дорожных аварий. Пострадали в них 32 человека. Еще двое погибли, причем оба – в области.

Смертельное ДТП произошло около 23:30 на 150-м километре дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь в Тихвинском районе. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь со стороны садоводства Кайвакса к Тихвину, на повороте по неустановленным причинам вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии водителя госпитализировали в Тихвинскую городскую больницу в тяжелом состоянии. А 54-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался на месте.

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Смотреть в новом окне отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Всего за минувший день в Ленобласти зафиксировали 73 дорожных аварии. Семь ДТП были с пострадавшими: травмы получили семеро взрослых и один ребенок. В Петербурге было 419 аварий, но с пострадавшими – только 15 случаев. Травмы получили 24 человека, четверо из которых – дети, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Так, водитель Volkswagen Jetta с наркотиками в машине устроил массовое ДТП на улице Савушкина. В аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.