Происшествия
В Тверской области медведь задрал 12 лошадей у депутата Госдумы
Медведь задрал дюжину лошадей на ферме в Кашинском районе Тверской области. Животные принадлежали депутату Госдумы единороссу Сергею Веремеенко.
О случившемся парламентарий рассказал 23 августа в Instagram. По словам Веремеенко, в лесах Тверской области медведей стало очень много. Он отметил, что в прежние времена хищники могли задрать по две лошади в течение лета, но сейчас убиты уже 15 животных.
Депутат предполагает, что медведи перестали бояться людей и чаще нападать на лошадей после того, как в заповеднике «Чистый лес» запустили специальную программу по социализации, когда медвежат подращивают и выпускают в дикую природу.
Справка:
Сергей Алексеевич Вереме́енко (род. 26 сентября 1955 года, Переславль-Залесский, Ярославская область) — российский предприниматель, политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 9 сентября 2018 года, член комитета Госдумы по транспорту и строительству, член фракции «Единая Россия».
Заместитель генерального директора Научно-производственного предприятия «Сапфир», доктор технических наук, профессор, крупный предприниматель, меценат.