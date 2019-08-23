В Тверской области медведь задрал 12 лошадей у депутата Госдумы

Медведь задрал дюжину лошадей на ферме в Кашинском районе Тверской области. Животные принадлежали депутату Госдумы единороссу Сергею Веремеенко.

О случившемся парламентарий рассказал 23 августа в Instagram. По словам Веремеенко, в лесах Тверской области медведей стало очень много. Он отметил, что в прежние времена хищники могли задрать по две лошади в течение лета, но сейчас убиты уже 15 животных.

Депутат предполагает, что медведи перестали бояться людей и чаще нападать на лошадей после того, как в заповеднике «Чистый лес» запустили специальную программу по социализации, когда медвежат подращивают и выпускают в дикую природу.