На Крестовском вырубили аллею голубых елей. Петербуржцы встревожились, чиновники уверяют, что деревья болели

В Приморском парке Победы спилили центральную аллею елей, которая обрамляет памятник Сергею Кирову и выходит к «Газпром Арене». Горожане обратили внимание, что на Крестовском острове вырубают деревья.

Почти все ели болели, вместо них до 30 августа высадят новые – не менее 4 метров высотой, рассказал «Фонтанке» 23 августа глава администрации Петроградского района Петербурга Иван Громов.

«Болели 90% елей. Мы их вырубаем, вместо них высадят новые голландские ели, ростом не менее 4 метров», – рассказал Громов. Высадку новых деревьев будут производить специалисты, в том числе из Голландии. Все работы завершатся до 30 августа 2019 года.

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«Гарантия на каждую ель – 2 года. То есть если с любой из них что-то случится, сразу поменяют», – добавил глава районной администрации.

По данным сайта госзакупок, контракт на выполнение работ по валке, корчевке и посадке елей у памятника Кирову на Крестовском острове общей стоимостью 30 млн рублей исполняет компания «ОпрСтрой».