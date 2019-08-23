Облитая помоями активистка петербургского штаба Навального пишет заявление в полицию. Нападавший гоготал и дергался

Рабочий день закончился «душем» из пахучей жидкости для замначальника штаба Навального в Петербурге. На Ольгу Гусеву напали во дворе ее дома на Васильевском острове. Хулиган не угрожал, но смеялся.

Звонок корреспондента «Фонтанки» застал Гусеву в отделении полиции, где девушка утром 23 августа пишет заявление с просьбой разыскать неадекватного молодого человека, разгуливающего по Васильевскому острову с помоями. Он облил ее накануне во дворе дома на Большом проспекте. Гусева вернулась около 11 вечера, припарковалась, вышла из машины и успела заметить только серую толстовку с капюшоном, прежде чем на нее полилась грязь. Нечто с малоприятным запахом попало на одежду и волосы, тем временем нападавший рядом совершал некие движения – то ли намеревался девушку ударить, то ли это были конвульсии. Вскоре молодой человек (а принадлежность к мужскому полу, по мнению Гусевой, выдал голос) громко загоготал и поспешил удалиться.

«Как в плохих фильмах», – добавила активистка и отметила, что никаких других звуков неизвестный не произносил, прямых угроз в ее адрес не прозвучало.