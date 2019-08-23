«Алмаз – Антей» примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019

«Алмаз – Антей» представит образцы продукции гражданского и военного назначения на авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Изделия продемонстрируют 15 дочерних обществ холдинга. Значительная часть стенда концерна, размещенного в павильоне D9, будет посвящена продукции гражданского и двойного назначения. На открытой выставочной экспозиции посетители увидят натурные образцы боевых машин.

«Участие Концерна в МАКС-2019 направлено на поддержание имиджа холдинга как состоявшейся инновационной интегрированной структуры отечественного ОПК, научно-производственный потенциал которой обеспечивает разработку и производство востребованных средств ПВО-ВКО, а также продукции гражданского и двойного назначения на уровне мировых стандартов, включая комплексное сервисное обслуживание на всех этапах эксплуатации производимой продукции», – заявил заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

Концерн представит свои возможности в качестве системного интегратора по реализации проектов модернизации аэронавигационной системы России, включая управление воздушным движением, авиационно-космический поиск и спасание, метеорологическое обеспечение, перспективные средства и системы связи, навигацию и наблюдение, аэронавигационную информацию, а также бортовые системы, взаимодействующие с системой ОрВД.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"