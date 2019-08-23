«Свинка Пеппа» за четыре миллиарда долларов. Hasbro покупает производителя детского мультсериала

Справка:

Entertainment One — канадская компания, которая занимается дистрибуцией фильмов, телесериалов и другого развлекательного контента. Она владеет правами на мультсериал «Свинка Пеппа», выпускаемый в Великобритании с 2004 года. Мультфильм был переведен на 40 языков и показан более чем в 180 странах мира.

Hasbro — крупнейшая в мире компания по производству игрушек. Ей принадлежат права на выпуск продуктов под брендами My Little Pony, «Трансформеры», «Звездные войны», «Монополия».