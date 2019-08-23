«Свинка Пеппа» за четыре миллиарда долларов. Hasbro покупает производителя детского мультсериала
Американский производитель игрушек Hasbro покупает компанию Entertainment One, которая владеет правами на детский мультсериал «Свинка Пеппа». Об этом 22 августа сообщается на сайте компании.
Сделка должна быть закрыта в четвертом квартале 2019 года. Канадская компания обойдется американцам в четыре миллиарда долларов.
«Приобретение eOne добавляет к портфелю Hasbro любимые мировые семейные бренды, которые обеспечивают высокую операционную отдачу... Hasbro будет использовать захватывающие развлекательные возможности eOne, чтобы представить наш портфель брендов, которые привлекают геймеров и их семьи по всему миру», – заявил исполнительный директор Hasbro Брайан Голднер.
Справка:
Entertainment One — канадская компания, которая занимается дистрибуцией фильмов, телесериалов и другого развлекательного контента. Она владеет правами на мультсериал «Свинка Пеппа», выпускаемый в Великобритании с 2004 года. Мультфильм был переведен на 40 языков и показан более чем в 180 странах мира.
Hasbro — крупнейшая в мире компания по производству игрушек. Ей принадлежат права на выпуск продуктов под брендами My Little Pony, «Трансформеры», «Звездные войны», «Монополия».