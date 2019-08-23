Три дня подряд. В Роструде рассказали о следующих длинных выходных

Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что следующие длинные выходные придется ждать до ноября.

«Отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября. Всего в ноябре будет 10 выходных дней», – цитирует 23 августа заявление ведомства РИА Новости.

Лишний день отдыха получается потому, что День народного единства в этом году выпадает на понедельник, 4 ноября.

Ранее правительство РФ утвердило календарь рабочих и праздничных дней на следующий год. Россиян ждут длинные новогодние праздники – с 1 по 8 января.