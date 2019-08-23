Авторы панно на «Проспекте Славы» попросили защиты от «Метростроя» у врио губернатора. Компания ответила обвинениями в саботаже и срыве сроков

Народный художник Александр Быстров и его сын Егор Быстров обратились с открытым письмом к врио губернатора Петербурга Александру Беглову. Авторы панно «Афганистан», которое должно увековечить подвиг героев афганской войны, заявили, что «Метрострой» якобы испортил мозаику некачественной работой.

В тексте письма от Быстровых говорится, что швы панно замазываются цементом, а вместо мозаики наклеивается её имитация. По их словам, «Метрострой» привлек сторонних «специалистов», чтобы успеть закончить оформление станций к 1 сентября. Действия компании автор мозаик на более чем 11 станциях метро назвал «произволом» и попросил врио губернатора Петербурга остановить происходящее.

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В «Метрострое» сообщили: из-за сжатых сроков выполнения работ было принято решение, согласованное авторской записью генерального проектировщика, о замене технологии обработки швов мозаичного панно «Афганистан», расположенного в кассовом зале вестибюля № 1 станции «Проспект Славы». В компании подчеркнули, что данное решение последовало после того, как компания Егора Быстрова «Тесер» не выдержала заявленных сроков. Как уже объясняли представители «Тесера», художники не успели только потому, что вовремя не получили от «Метростроя» необходимого финансирования.

«ОАО «Метрострой» официально заявляет, что дальнейшее затягивание сроков выполнения работ со стороны компании «Тесер» привело бы к срыву сроков сдачи всего участка Фрунзенского радиуса. Действия субподрядной организации мы рассматриваем как саботаж. Компания, несмотря на свои заслуги в художественной сфере, не должна ставить свои интересы выше интересов общего дела и лишать горожан возможности воспользоваться новыми станциями метрополитена», – сообщили «Фонтанке» в «Метрострое».

Кроме того, в компании подчеркнули, что новая технология обработки швов панно предполагает использование методики реставрации керамики, используемой на объектах художественного наследия, охраняемых комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. «Метрострой» сообщает, что работы выполняют высококвалифицированные специалисты с высшим художественным образованием и большим опытом реставрационной работы на таких объектах как Морской собор в Кронштадте, буддистский храм Дацан и других.



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открытое письмо Александру Беглову.pdf



«Фонтанка» писала о ситуации с мозаичным панно «Афганистан», посвященным воинам-интернационалистам, которое является частью интерьера станции. Изготовители из компании «Тесер» даже демонстративно выставили его на Avito, дожидаясь денег от заказчика. Смольный показывал, что не готов в такой метафорической форме спорить с подрядчиками. В середине июня показалось, что конфликт исчерпан – мозаика была доставлена в вестибюль станции.

Напомним, что станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» должны были открыться 1 сентября. Однако 22 августа в ходе визита на продолжение фиолетовой линии подземки врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что допускает перенос сроков открытия, если того требует безопасность объекта.