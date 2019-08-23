СМИ: Крупнейшая сделка Москвы с офисной недвижимостью может сорваться после крушения вертолета с бизнесменом Абрамовым

Столичные власти намеревались выкупить 32 тысячи кв. м недвижимости, рыночная стоимость которой составляет 3,8 миллиарда рублей. Однако крупнейшая сделка в этом году может сорваться после несчастного случая в Греции, в результате которого погиб владелец объектов – бизнесмен Михаил Абрамов.

«Правительство Москвы планировало выкупить у компании Plaza Development часть делового квартала «Верейская плаза», расположенного на западе города, рядом с Аминьевским шоссе <...> Изначально речь шла о приобретении около 20 000 кв. м в четвертой очереди бизнес-центра (общая площадь здания – 50 000 кв. м), но в последний момент стороны договорились уже о 32 000 кв. м», – сообщает 23 августа издание «Ведомости».

Комплекс будет готов к сентябрю, а затем в «Верейскую плазу» переехали бы суды.

Однако сейчас сделка находится под угрозой срыва, так как непонятно, кто возьмет на себя обязательства. Предыдущий владелец – бизнесмен и меценат Михаил Абрамов – погиб 20 августа при крушении вертолета около греческого острова Порос.

В Музее русской иконы, основателем которой был предприниматель, «Фонтанке» подтвердили, что он стал одной из жертв ЧП на юге Эллады. В посольстве России в Афинах отметили, что на борту вертолета находился еще один гражданин РФ. По версии греческих СМИ, его звали Давел Аколинин. Он также погиб, как и пилот-грек. Телеканал ANT показал кадры падения воздушного судна.