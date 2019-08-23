На Ржевке бильярдиста оставили без денег. $60 тысяч он планировал потратить на биткоины

Вслед за владельцем крупной суммы в кафе в Красногвардейском районе Петербурга зашли двое неизвестных. Побитый остался без всяких денег - и реальных, и виртуальных.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 60 тысяч долларов 33-летний житель Северной столицы принес в кафе на проспекте Наставников, дом 27, около пяти часов вечера 22 августа. Он пересчитывал за столиком крупную сумму денег, вероятно, размышляя о грядущем вложении средств, когда двое в кепках, которые находились напротив, применили силу и отобрали наличность. Как объяснил полиции безработный ограбленный, деньги он копил на криптовалюту. На 60 тысяч долларов (около 3,9 млн в пересчете на рубли) он мог себе позволить шесть биткоинов. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже группой лиц по предварительному сговору.

По данным СПАРК, потерпевший в настоящее время завязал с бизнесом, обе управляемые им компании ликвидированы. Одна занималась переработкой вторсырья, вторая имела отношение к организации спортивных состязаний. Фамилия несостоявшегося владельца биткоинов мелькает в Сети как участника турниров по игре в бильярд.