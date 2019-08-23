После аварии с пострадавшими детьми на Савушкина в машине виновника ДТП нашли стеклянные трубки и наркотики. Возбуждено уголовное дело

Устроивший ДТП с шестью пострадавшими на Савушкина водитель «Фольксвагена Джетта», возможно, будет долечивать сотрясение мозга в изоляторе. Ему также придется объяснять происхождение найденных в машине наркотиков.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего Михаила Зуева. Ему вменяют пункт «а« второй части статьи о нарушении правил дорожного движения – в нем говорится о состоянии опьянения. Вероятно, в этом случае речь пойдет о наркотиках: после госпитализации Зуева в машине, которой он управлял (принадлежит «Джетта» 46-летней петербурженке), нашли шесть стеклянных трубок и наркотик растительного происхождения. Водитель уже был судим, правда, больше двадцати лет назад он получил условный срок за хулиганство. Мера пресечения ему еще не избиралась, он в больнице с сотрясением мозга.

По версии следствия, по воле нарушителя ПДД в больнице, кроме него, оказались пять человек, у всех диагностированы травмы головы. Больше всех досталось детям из «Ниссана»: десятиклассница и ее восьмилетняя сестра в тяжелом состоянии, у обеих множественные переломы. Семья приехала в город погостить, девочки учатся в Великих Луках.

Как сообщалось ранее, Зуев вовремя не затормозил перед светофором на улице Савушкина, толкнул впереди стоящий «Ниссан», тот зажало между «Джеттой» и «Ларгусом». Виновник попытался сбежать, но его быстро скрутили проезжавшие мимо сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.