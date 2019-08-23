В Приморске двоих школьников поймали на порче портретов ветеранов войны в парке. Но им ничего не будет

В областном Приморске нашли тех, кто, предположительно, исцарапал портреты ветеранов Великой Отечественной войны в парке Победы. Следы привели к двум школьникам, которые в силу возраста еще не подлежат уголовной ответственности.

Стенд с портретами ветеранов в парке Победы Приморска исцарапали камнями вечером 11 августа. Спустя почти две недели, 22 августа, областная полиция пришла к двум местным школьникам — ученикам пятого и седьмого классов. Оба раньше ни в чем подобном не замечались, на учатах они не состоят. Тем не менее, именно они, по версии следствия, приложили руку к портретам. Ранее было возбуждено уголовное дело о вандализме, но судьба его туманна: старшему из детей едва исполнилось 13.