Навальный вышел на свободу. В спецприемнике он провел 30 суток

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу. Оппозиционер отбыл 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную акцию 27 июля. Об этом в Twitter 22 августа сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навального задержали во время пробежки. Ранее он отбыл административный арест в десять суток за участие в несанкционированной акции 12 июня. 24 июля основателя ФБК признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга)

Симоновский суд Москвы накануне отказал руководству спецприемника в просьбе о продлении ареста оппозиционера на 18,5 часа. Это время, которое Навальный провел в больнице из-за ухудшения здоровья. 28 июля его госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция». По мнению лечащего врача политика, это произошло из-за «повреждающего действия неопределенных химических веществ».

Несанкционированная акция из-за в выборов в Мосгордуму в столице 3 августа закончилась задержанием с применением спецсредств около 1000 человек. 27 июля в ходе разгона несогласованной акции сторонников незарегистрированных кандидатов было задержано немногим менее тысячи граждан.