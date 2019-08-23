За 19 часов огонь на Складской не потушили окончательно: все еще дымят 50 квадратов. Пострадавшие — без сознания

Из самого масштабного за четыре года пожара горящий в Невском районе Петербурга склад к утру 23 августа превратился в рядовой. 24 спасателя проливают оставшиеся 50 квадратных метров.

Как сообщает региональное управление МЧС, о ликвидации открытого горения было заявлено в 8:13 утра, на месте остались 24 пожарных и 5 единиц техники. В завалах догорают 50 квадратов.

По состоянию на девять утра пожар в шестом доме по Складской улице тушат 19 часов. Огонь вспыхнул в два часа дня накануне, вскоре ему был присвоен максимальный уровень сложности. Пламя, которое начало свой путь по этажам со свечного производства, тушили с вертолета.

Как сообщалось ранее, пострадали двое иностранцев. По информации «Фонтанки», оба они работали на складе. 27-летний гражданин Узбекистана получил ожоги рук, ног и лица, он в тяжелом состоянии и не может говорить. Еще сильней пострадал 31-летний гражданин Таджикистана. У него ожоги 30% поверхности кожи на руках, ногах и голове, некоторые из них – третьей степени (из четырех возможных). Кроме того, он надышался дымом и получил ожог дыхательных путей. Оба пострадавших – в ожоговой реанимации Александровской больницы.

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