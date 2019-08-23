У границ России за неделю заметили 27 иностранных летательных аппаратов

Разведку вдоль границ России в течение прошлой недели провели 27 иностранных летательных аппаратов. Это следует из инфографики газеты Вооруженных сил России «Красная звезда», опубликованной 23 августа.

За этот период истребители взлетали 20 раз для контроля целостности российской границы. Воздушное пространство страны нарушено не было, отмечается в инфографике.

17 августа рядом с Крымом был замечен беспилотник Военно-воздушных сил США. Дрон пролетел над линией разграничения сторон в Донбассе и у берегов Крыма.