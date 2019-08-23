Налетчики обидели петербурженку с пониженной социальной ответственностью. Но полиция пришла на помощь

Бордель оставили без выручки в Московском районе Петербурга. В съемную квартиру двое неизвестных вошли под видом клиентов, но интересовали их только деньги.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 36-летняя петербурженка обратилась с заявлением в полицию днем 22 августа. Она не стала лукавить и прямо сказала, что зарабатывает на жизнь проституцией. Но пожаловаться хотела не на обстоятельства судьбы, а на двух вероломных разбойников. Те позвонили в съемную квартиру на улице Типанова, 4, около восьми утра 17-го числа. Назвались клиентами. Когда двери гостеприимно распахнулись, в ход пошел электрошокер. Напуганная дама отдала 85 тысяч рублей.

Она не обратилась в полицию сразу. Возможно, взвешивала все за и против. Но в конечном счете обида пересилила. Примечательно, что в тот же день одного из подозреваемых задержали. Им оказался 35-летний житель Кингисеппа, официально, как и его жертва, нигде не трудоустроенный. Его напарника ищут.