МЧС рекомендует чаще задирать голову — в Петербурге сильный ветер

Юго-западный ветер разгуляется в Северной столице днем 23 августа и задержится еще на сутки. Выходным он добавит ночного дождя, но не холода.

Об усилении ветра предупреждает региональное управление МЧС. Его порывы ураганом не назовешь, однако неприятностей в виде упавших на машины деревьев он добавить может – дуть будет на скорости до 17 метров в секунду.

При этом в городе сохранится теплая погода – днем до +20, возможен кратковременный дождь.

Не холоднее и в выходные, однако ветер не ослабнет и добавит субботе осадков. Ливни и грозы возможны только ночью, днем 24 августа синоптики обещают переменную облачность. В воскресенье потеплеет до +22, осадков, в отличие от солнца, не предвидится вовсе, а ветер обещают слабый.