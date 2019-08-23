В России рекордно выросло число долгожителей. Женщины доживают до ста лет намного чаще

В России рекордно выросло число граждан, перешагнувших столетний рубеж. Количество долгожителей утроилось за последние восемь лет, подсчитали в Росстате.

Согласно подсчетам, на 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 человека, которым исполнилось 100 и более лет. Это почти на 17% больше, чем в 2017 году, пишет 23 августа РБК со ссылкой на «Известия». Отмечается, что более 70% отметивших вековой юбилей (14 687 человек) — женщины, а менее 30% (5895 человек) — мужчины.

Специалисты объясняют стабильный рост совершенствованием системы статистического учета. Самые точные данные статистики получают после переписи населения. 2011 год, с которого пошел стабильный рост, как раз стал следующим после этого события.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова, заявила, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России за первое полугодие текущего года вырос на восемь месяцев в годовом выражении и достиг 73,7 года.