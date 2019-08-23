В южных регионах России обживаются комары из Азии и Африки. Ученые рассказали, как их отличить и чем это грозит

Комары из стран Азии и Африки обживаются в южных регионах России. Переносчики смертельных тропических заболеваний мигрируют из-за глобального потепления, утверждают ученые.

По данным специалистов, насекомые, которые могут распространять такие тропические заболевания как вирус Денге, Чикунгунья, Зика и желтую лихорадку, широко распространились вдоль всего Черноморского побережья и на территории Крыма, пишет 23 августа РБК со ссылкой на «Известия». В этих регионах появились комары Aedes aegypti и Aedes albopictus. Первые отличаются от привычных серых российских комаров яркими белыми отметинами на ножках и полосками на спине такого же цвета. Комаров второго типа выделяет пятнистое брюшко и черно-белые полосы на ножках.

Ученые предупреждают, что укус и последующая болезнь хотя бы одного туриста или местного жителя может грозить распространением эпидемии. Как подтвердили в Роспотребнадзоре, в Краснодарском крае лихорадкой Западного Нила заразились семь человек.

Специлисты добавляют, что размножившись в южных регионах, комары будут продвигаться в центральную часть России.

Исследование проводили специалисты Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И.М. Сеченова и Института общей генетики им. Н.И. Вавилова и МГУ им. М.В. Ломоносова.