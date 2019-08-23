США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot из-за покупки российских С-400

Соединенные Штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot. Об этом Заявил представитель Государственного департамента США.

«Мы регулярно заявляли Турции, что наше предложение по Patriot потеряет свою силу, если они получат [российские] системы С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек», — цитирует 23 августа чиновника РБК со ссылкой на CNN.

Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 в декабре 2017 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд. США выступили против соглашения между Москвой и Анкарой, на протяжении двух лет убеждая турецкие власти вместо С-400 приобрести американские противоракетные комплексы Patriot. В декабре прошлого года Госдепартамент одобрил продажу этих систем Анкаре. При этом в Турции заявили, что сделка с США будет для нее не выгодной, так как Вашингтон предлагал приобрести системы Patriot за $3,5 млрд.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара выдвигала свои требования к контракту по американским Patriot, однако Вашингтон не смог их исполнить. На фоне заключения контракта между Россией и Турцией на поставки С-400 Пентагон принял решение приостановить поставку в Турцию истребителей F-35. Как поясняли в американском военном ведомстве, такое решение было принято из-за того, что система С-400 несет угрозу для безопасности самолетов F-35. При этом Эрдоган говорил, что сделка с Москвой по С-400 не должна никак быть связана с закупкой F-35, а также безопасностью НАТО.

Первый этап поставок российских ЗРК в Турцию состоялся в июле. Из России было совершено 30 авиарейсов с компонентами С-400 на борту. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставка из России второй батареи С-400 запланирована на август—сентябрь.