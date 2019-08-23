У самолёта, летевшего из Самары в Петербург, сломалась система кондиционирования. Борт вернулся в аэропорт вылета

Самолёт авиакомпании Smartavia (новое имя Nordavia) из Петербурга в Самару вернулся в ночь на 23 августа в аэропорт вылета из-за сбоя в работе системы кондиционирования. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Сегодня при выполнении рейса 5N532 авиакомпании Smartavia, следовавшего по маршруту Самара-С.Петербург, экипаж самолета Боинг 737-700 обнаружил сбой в работе системы кондиционирования воздушного судна. Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета, предварительно снизив высоту полета для его безопасного продолжения», – рассказал представитель.

Около 23:00 авиалайнер совершил посадку в аэропорту Самары. На борту воздушного судна находились 147 пассажиров и пять членов экипажа. В настоящее время технические специалисты завершают проверку системы кондиционирования. Пассажирам рейса 5N532 в аэропорту Самары, по заверениям авиакомпании, предоставлены все услуги согласно федеральным авиационным правилам. В ближайшее время пассажиры указанного рейса будут доставлены в Пулково.

Ранее "Фонтанке" стало известно об экстренном возвращении самолёта в аэропорт Курумоч.