Минобороны РФ опубликовало исторические документы об освобождении Кишинёва и Молдавии

Министерство обороны РФ открывает новый мультимедийный раздел на своем сайте с уникальными историческими документами об освобождении Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.

Открытие нового раздела приурочено к 75-летию освобождения Кишенёва. Все желающие смогут ознакомиться со схемами боевых и разведывательных действий, оперативными сводками, наградными листами. Также будут представлены фотоматериалы о Ясско-Кишинёвской операции.

"Ключевые события Кишиневской операции августа 1944 года предстают в подробной схеме с порядком распределения войск на переднем крае, боевых донесениях и докладах. Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", – отметили в Минобороны РФ.

Советские войска обещали всем сдавшимся сохранить жизнь и обеспечить безопасность. Таким образом, более 55 тыс. немецких и румынских солдат сдались в плен.

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Кроме того, на сайте Минобороны РФ будут представлены документы празднования жителями Кишинева своего освобождения. Также посетители раздела смогут узнать о состоянии освобожденных городов Молдавской ССР и бесчинствах захватчиков в ее столице на основе свидетельств местных жителей.

24 августа 1944 года 5-я ударная армия под командованием генерала Николая Берзарина освободила Кишинев. Войскам, участвовавшим в освобождении столицы Молдавской ССР, была объявлена благодарность, а в Москве в честь этого события состоялся салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. За участие в боях за освобождение советской Молдавии более чем 140 бойцам и командирам было присвоено звание Героя Советского Союза.