Франция в ООН: В случае начала новой гонки вооружений заплатит весь мир, виновна в ней Россия

Париж рассчитывает, что в мире не будет начата новая гонка вооружений в свете прекращения действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила в четверг заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу ракетных испытаний США.

"Мир не должен начинать новую гонку вооружений. Мы все заплатим за это. Это будет опасным шагом назад и разрушением всего, что нам удалось достичь в сфере безопасности", – сказала она.

"Франция сожалеет, что не было найдено решение для сохранения этого договора", – добавила Гёген. Она выступила с утверждением, что ответственность за слом ДРСМД несет Россия. Заместитель постпреда Франции при ООН отметила необходимость "восстановления доверия и возобновления диалога". Она призвала к сохранению существующих договоренностей о контроле над вооружениями.