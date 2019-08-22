Избитый Макгрегором пожилой мужчина прокомментировал случившееся

Избитый ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором пожилой посетитель бара в Дублине прокомментировал случившееся. Его слова приводит The Sun.

Мужчина заявил, что Макгрегор ударил его в голову, из-за чего он целую неделю испытывал головные боли. При этом он отметил, что травма не было опасной. «Мне не нравится этот человек. У него плохая репутация. Он задира. Хулиган, у которого есть деньги», — добавил пострадавший.

Об инциденте стало известно 15 августа. На опубликованном TMZ видео Макгрегор разговаривал с мужчиной в баре, а затем нанес ему удар кулаком по голове. После этого бойца вывели из помещения. Макгрегор заявил, что напал на пожилого мужчину за то, что тот назвал его виски дерьмом.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.