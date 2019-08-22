Зеленский призвал украинцев завесить всю страну жовто-блакитными прапорами

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал граждан на День флага вывешивать из окон украинские флаги, чтобы вся страна стала желто-синей.

«Сейчас действительно много украинцев, которые вынуждены прятать наш флаг под кроватью. Есть места, где за украинский флаг могут забрать в тюрьму. И думаю, что эти люди многое отдали бы за возможность спокойно пройти со своим флагом. Поэтому давайте завтра не поленимся и будем одевать наши улицы в желто-синие цвета», — сказал он.

Для того, чтобы осуществить этот замысел, президент предложил гражданам организовать флешмоб. Он призвал 23 августа вывешивать украинский флаг из окон, «чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще целая страна стала желто-синей».