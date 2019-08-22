Петербуржцы напуганы. На этот раз салютом в честь 155-летия ЗВО

Жители Петербурга испугались салюта. Залпы в честь 155-летия Западного военного округа горожане приняли за взрывы.

Нечасто бывает такое, что петербуржцы дрожат от звуков салюта. Но, видимо, недавняя проверка оповещения и рекордный по мощности пожар на Складской 22 августа сделали своё дело. После первых праздничных залпов люди пошли в соцсети, спрашивать, не началась ли война.

«Что за взрывы были с 21.55 до 22.11? Кто знает???» – запаниковал Владимир.

«Слышны хлопки, как взрывы, на Дачном проспекте, что это такое?» – вопрошает Алиса.

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В редакцию «Фонтанки» одно за другим также посыпались сообщения.

«Слышны взрывы от салюта или от чего-то другого. Станция метро «Обводный канал».

«Сильный грохот на Ржевке, такое ощущение, как будто гром, но только каждую минуту, или взрывы далеко, уже минут 10-15 продолжается».

«Взрывы на Складской (улица, где тушили склады)».

Напомним, артиллерийским салютом ЗВО отпраздновал своё 155-летие. Одновременно операторы салютных установок на «КамАЗах» запустили в небо три тысячи фейерверков.