Бастрыкин взял на работу в академию СК спецназовца Евтуха, который, несмотря на инвалидность, покорил Эльбрус

В недалёком прошлом бездомный инвалид «Тайфуна» Николай Евтух стал сотрудником академии Следственного комитета в Петербурге.

Как сообщают 47news 22 августа, майор спецназа и ветеран боевых действий покорил Эльбрус в статусе старшего методиста факультета подготовки специалистов Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России. Среди флагов которые подняли покорители вершины 20 августа были не только знамёна «Союза ветеранов спецназа «Тайфуна» и «Союза дорожников Ленинградской области», но и СК.

Инвалид-колясочник Николай Евтух добрался до вершины горы в составе товарищей-альпинистов. Поднимался он на специальных санях в сопровождении метели и сильнейших порывов ветра до 49 метров в секунду.

Председатель СК Александр Бастрыкин оценил упорство своего нового подчинённого в деле достижения поставленных целей.

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– Нет сомнений, что он внесет свой вклад в образовательный процесс и воспитание наших студентов, уважения закона и прав граждан. Его преданность однажды избранному делу и Родине – образец служения, – приводит слова Бастрыкина пресс-служба СК.

Напомним, Кавалер ордена Мужества Николай Евтух с перебитым позвоночником ютился на базе спецназа «Тайфун». Без дома он оказался с лёгкой руки близких, которые его обманули. Подробнее про историю героя можно почитать в материале «Фонтанки». Зимой инвалид наконец-то получил жильё, правда, и оно оказалось не без изъянов.