Премьер-министр Великобритании положил ногу на стол на встрече с президентом Франции в Елисейском дворце

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце 22 августа положил ногу на журнальный столик.

Boris Johnson makes himself at home in Emmanuel Macron's palace https://t.co/SmAvjnStGQ pic.twitter.com/tNTeOKviHV

— Reuters Top News (@Reuters) 22 августа 2019 г.