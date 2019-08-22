Премьер-министр Великобритании положил ногу на стол на встрече с президентом Франции в Елисейском дворце
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце 22 августа положил ногу на журнальный столик.
Boris Johnson makes himself at home in Emmanuel Macron's palace https://t.co/SmAvjnStGQ pic.twitter.com/tNTeOKviHV
— Reuters Top News (@Reuters) 22 августа 2019 г.
На опубликованном в Сети видео слышно, как политики смеются. В социальных сетях раскритиковали Джонсона за неуместное поведение, большинство комментаторов сочли поведение политика недипломатичным.