Русский музей ищет реставратора парадных крылец Михайловского замка

Государственный Русский музей начал поиск подрядчика для реставрации четырех парадных крылец Михайловского (Инженерного) замка в Петербурге. Максимальная цена контракта – 36 млн рублей. Соответствующую информацию 22 августа разместили на сайте госзакупок.

В техзадании к контракту указано, что состояние гранитных крылец оценивается как неудовлетворительное. Гранитные ступени и блоки имеют сколы, трещины и раскрытые швы. Частично утрачена свинцовая зачеканка швов. Большинство соединительных скоб отсутствует, оставшиеся – деформированы и повреждены коррозией. Поверхность гранита загрязнена и имеет биопоражения. Кирпичное основание ступеней и крылец просело.

Подрядчику предстоит отреставрировать гранитные блоки, ступени и кирпичную кладку. Кроме того, в перечне работ армирование и бетонирование фундаментов, после установки ступеней и блоков обратно швы зачеканят свинцом.

Завершить работы необходимо не позднее ноября 2020 года. Итоги конкурса подведут 20 сентября.