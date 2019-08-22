Россию пригласили на празднование двухсотлетия греческой революции

Греция приглашает Россию принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 200-летия греческой революции в 2021 году, сообщил МИД Греции.

В четверг в МИДе состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Греции Милвиадиса Варвициотиса и посла России в Афинах Андрея Маслова. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, возможный визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию до конца года и дальнейшее углубление греко-российских экономических отношений, сообщил МИД. Было подтверждено общее желание обеих сторон дальнейшего укрепления связей России и Греции.

"Первый заместитель министра пригласил Россию принять участие в юбилейных мероприятиях, которые пройдут в нашей стране в 2021 году по случаю 200-летия греческой революции",- говорится в сообщении.