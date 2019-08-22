«Копеечная свечка», огонь на максимум и Ruby Rose. Что известно о пожаре на Складской

Пять часов титанической борьбы, две сотни эвакуированных, ещё больше пожарных и пламя на 4 тысячи квадратов — пожар в Невском районе Петербурга протестировал готовность экстренных служб. Огонь на момент публикации убивали десять часов, подсчитывать убытки готовятся десятки арендаторов и ливанский бизнесмен.

О пожаре на Складской, 6, просигнализировали немногим позже двух часов дня 22 августа. Через полчаса постепенно чернеющий дым был заметен с Невского проспекта и не только. В это время в промзоне уже вовсю работали пожарные. Первые расчёты оценили скорость распространения огня и почти сразу присвоили возгоранию ранг 1-бис. Он продержался недолго — за полчаса номер сложности подскочил до третьего. Это, как оказалось, не предел.

От огня досталось кирпичной четырёхэтажке, занятой разномастными производствами от сантехники и мебели до товаров для новорождённых. Всего порядка сорока, некоторые помещения пустуют. В МЧС отчитались о 199 благополучно эвакуированных и одном пострадавшем: житель ближнего зарубежья надышался угарным газом и получил ожоги. Его передали медикам, уточнив, что угрозы жизни нет. К шести вечера, по данным ведомства, от гари стало плохо ещё одному – тоже из ближнего зарубежья.

Делать замеры выдвинулась химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Превышений не нашли. Тем временем интенсивность дыма отслеживали из разных районов. Те, кто в это время был у метро «Проспект Большевиков», жаловались, что «дышать так себе», а «горло дерёт через пять минут».

Реклама



Впрочем, зевак от пожарища дымовая завеса и проблемы с дыханием не отпугнули. Дети на безопасном расстоянии наблюдали за вечным — за тем, как горит, и как другие работают. Взрослые активно вовлекались в тушение, помогая сотрудникам МЧС тянуть рукав. К войне с огнём присматривались и арендаторы.

Как рассказали «Фонтанке» в компании, специализирующейся на поставке котельного оборудования, их на улицу выгнала пожарная сигнализация. Говорят, голову пеплом пока не посыпают. Их склад расположен на втором этаже. Огонь на нём гулял, но, по наблюдениям, всё же в другой части здания. Дымоходы и прочее оборудование могли залить, но оценивать убытки до того, как увидят своими глазами, не берутся.

«Да, наше производство на Складской. Было. Сам сидел в офисном здании, оно примыкающее, двухэтажное. Разгар рабочего дня, людей много, но мы заметили не сразу. Вышли по тревоге, пожарные уже на месте были. Со стороны, окна наши целы. Может, всё в порядке», — не теряет надежду один из сотрудников фирмы.

Он на некоторое время присоединился к наблюдателям и увидел, что самостоятельно успели выскочить не все: например, женщину с крыши снимали спасатели. Через несколько часов огонь по коридору третьего этажа перебрался на левую половину здания, захватил второй и четвёртый этажи. Дальше смотреть показалось утомительным.

В начале пятого вечера укротить пламя не удавалось. Пожару присвоили наивысший ранг сложности, а площадь возгорания за два часа увеличилась в восемь раз и разрослась до 4 тысяч квадратных метров. Здание горело факелом со второго этажа до макушки, огонь забрался на крышу. По словам очевидцев, было слышно, как рушатся перекрытия – звук напоминал взрывы.

Работать по пятому номеру сложности – максимальному из возможных – пожарным не приходилось несколько лет. Последний раз «пятёрку» получали горевшие автозапчасти на Парнасе в 2015-м. За три года до этого по максимуму тушили склады в этом же районе, но на другом берегу Невы. Тогда площадь пожара была всё же меньше, без пострадавших обошлось вовсе. На Складскую стянули почти полсотни расчётов. С огнём воевали 224 сотрудника, их усиливал пожарный поезд, с воздуха водой бомбардировал вертолёт. На низком старте застыл свежий резерв – отвлечённые от выходных сотрудники. Их, вроде как, задействовать не пришлось.

Предварительным очагом в МЧС указали свечное производство. Среди десятков арендаторов вычислить его несложно. Euro Сandle позиционирует себя компанией с опытом: свечи производят с 1999 года. Разнообразием ассортимента обещают удовлетворить запросы самых искушённых, а если не выйдет, то готовы реализовывать личные прихоти. Заказчикам предлагают наборы от стандартных «гильз» и «таблеток» до бюстов Пушкина, Ахматовой и чёрных для ритуалов. Потенциальным покупателям рассказывают, что товары их производства снимались в сериале «Гоголь» и освещали День Памяти и Скорби в Москве и Ночь музеев в Петербурге. По указанному на сайте телефону разгоревшийся с их цеха пожар поначалу не опровергали, только уточнили что единственный на тот момент пострадавший отделался незначительными ожогами. Позже на звонки отвечать перестали.

Если верить сайту Euro Сandle, то свечное производство на Складской можно считать ветераном при нынешнем хозяине. Им, согласно Росреестру, с 1997 года является бизнесмен из Ливана Эль-Бадауи Хуссейн Мохамад Хуссейн. Зданием он владеет совместно с супругой Ли Шу Хся Хадиджа Абдуллах. Семейный тандем владеет недвижимостью также в Москве и Калининграде, некоторые СМИ называют Хуссейна Эль-Бадауи крупнейшим застройщиком Белоруссии на начало 2017 года. Правда, в контексте финансовых проблем — бизнесмен распродаёт имущество. В этом году как будто он же выставил на торги историческое здание в Калининграде.

«Насколько я знаю, у него многие направления загнулись за это время. Ну, и тут очевидно что-то произошло. <…> У него были большие долги, плюс невыполненные обязательства», – цитирует радио «Балтик плюс» мнение депутата Облдумы, в прошлом главы Зеленоградского района Валерия Губарова

СПАРК знает Хуссейна Эль-Бадауи как учредителя десятка действующих лиц. В числе прочих «Руби Роуз Индастриал Компани», зарегистрированная как раз на Складской, 6. Одно это здание занимает площадь в 47 тысяч квадратных метров — четыре этажа и подвал. Его, а также ещё несколько литер, бизнесмену продало ООО «Невотекс» за 280 тысяч долларов, но потом как будто одумалось. За помещения в промзоне Хуссейна Эль-Бадауи судился десять лет. В 2007-м суд отклонил жалобы общества на продажу как будто по заниженной цене – продавцам казалось, что шесть зданий ушли по цене трёх.

В Петербурге за ливанской четой значится также пятикомнатная квартира почти в 110 квадратов на 7-й линии Васильевского острова, отметился Эль-Бадауи также на долгострое-рекордсмене на Индустриальном. Он ждал своего 28 лет. В 2016 году ливанского бизнесмена в связи с долгостроем поминали также калининградские СМИ. Но больший интерес прессы он привлёк как жертва рейдерского захвата зданий в Москве.

Телефоны его компаний и их директоров в четверг отвечали молчанием, либо были недоступны вовсе. Здание на Складской всё ещё не отпустило пожарных. За полчаса до полуночи там спустились до обычного, первого ранга. Завалы продолжают проливать.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»