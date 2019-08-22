Генконсульство РФ в Гонконге посоветовало соотечественникам избегать людных мест

Генеральное консульство России в Гонконге рекомендует россиянам воздержаться от посещения мест массового скопления людей из-за возможных протестов.

Как сообщили в генконсульстве РФ, по информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 23 августа возле отдельных станций Island line, Kwun Tong line, Tsuen Wan line; 24 августа в районе Kwun Tong, а также на подъездах к аэропорту; а 25 августа в районах Tsuen Wan и Kwai Tsing.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", – сообщило генконсульство на своей странице в соцсети Facebook.

В связи с возможными акциями, генконсульство рекомендует российским гражданам прибывать в аэропорт Гонконга не менее, чем за три часа до вылета, для регистрации на рейс и прохождения таможенных формальностей, а также следить за информацией о статусе рейсов на сайте аэропорта.