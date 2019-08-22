Съемка с коптера: как на Складской горело по максимуму

"Фонтанка" показывает видео в ускоренном темпе, как развивался пожар и как огонь убивали.

Фото: Евгений М.

Пожар в четырёхэтажном здании на Складской улице в Невском районе разгорелся в начале третьего дня. Предварительно очагом возгорания назвали одного из арендаторов – свечное производство на третьем этаже. Из здания эвакуировали 200 человек и через полчаса его тушили уже по третьему из пяти номеров сложности. В начале пятого вечера пожар получил максимальный ранг. Локализовать его удалось в семь вечера.

На место стянуты 49 расчётов, 224 сотрудника. Привлекали даже пожарный поезд и вертолёт. Пробы воздуха взяла передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Общая площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Два человека отравились угарным газом, один из них получил ожоги.