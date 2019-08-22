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Власть
22.08.2019 20:17
Печать

Суд снял с выборов в Петербурге очередного кандидата за пост во "Вконтакте". На этот раз - за нарушение прав самой соцсети

Красногвардейский районный суд 22 августа снял с выборов в муниципалитете "Ржевка" самовыдвиженку Олесю Буятанову. Причина – пост на ее странице во "Вконтакте": две недели назад она написала, что зарегистрировалась кандидатом на выборах и поставила хэштег с призывом за нее проголосовать.

Иск в суд с требованием снять Буятанову с выборов подала ее конкурентка, депутат муниципалитета от "Единой России" Светлана Митина. Упомянутый пост – это предвыборная агитация, указала она. И самим фактом своего существования эта публикация нарушает авторские права соцсети, – говорится в иске.

Социальная сеть – это "программа для электронно-вычислительной машины", а следовательно – объект авторского права, – написала депутат. Пользоваться этой интеллектуальной собственностью можно только в пределах, очерченных лицензионным соглашением и правилами. А правила запрещают размещать там политическую рекламу, констатировала автор иска. Значит, Олеся Буятанова нарушила авторское право соцсети, а поскольку закон запрещает плагиат в агитации, ее регистрацию на выборах нужно отменить. Представитель муниципального избиркома в суде поддержал истицу.

При этом пункт правил "Вконтакте" о запрете политической рекламы, который депутат от "Единой России" процитировала в исковом заявлении, касается коммерческих постов, за которые пользователи платят администрации соцсети деньги, а она, а свою очередь, демонстрирует эти публикации широкой аудитории. Кандидатка Буятанова написала пост на своей странице, никому за это денег не заплатив. Впрочем, это ее конкурентка тоже посчитала нарушением закона: вся агитация, как она пишет в иске, должна быть оплачена с официального счета кандидата. Однако сам факт незаконной агитации еще не дает оснований снять кандидата с выборов.

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Это не первый случай на петербургских муниципальных выборах, когда суды снимают кандидатов за нарушение авторских прав в их публикациях во "Вконтакте". Причем часто речь идет о старых постах, написанных задолго до того, как в муниципалитете объявили выборы. Поддержанный штабом оппозиционера Алексея Навального самовыдвиженец Даниил Кен лишился регистрации за размещенное в соцсети фото полосы местной газеты, на которой виднелся снимок с частью флага "Единой России":  Выборгский районный суд посчитал, что активист нарушил авторское право партии. С требованием снять выдвинутого "Справедливой Россией" Федора Кушнаренко обратился в Калининский районный суд избирком муниципалитета "Пискаревка": он обнаружил нарушения в его публикации с упоминанием словосочетания "Единая Россия", сделанной девять месяцев назад.

Выборы в муниципалитете "Ржевка" проходят со скандалами. Кандидаты испытывали трудности с тем, чтобы подать документы в избирательную комиссию: на входе их встречали молодые люди спортивного телосложения, внутри – искусственные очереди и давка. С первого раза попасть в муниципальный избирком не смог даже член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко, когда приехал в Петербург с проверкой. В петербургский избирком на организацию выборов в "Ржевке" за время кампании поступило двадцать жалоб.

Возглавляет "Ржевку" единоросс Вячеслав Черевко. Вместе с ним в муниципальном совете заседает его сын Артем, тоже от "Единой России". Кроме того, заместитель главы муниципалитета Ирина Ефименкова с большой вероятностью является супругой Вячеслава Черевко, обнаружили в петербургском Transparency International: в декларации она указала его доходы в соответствующей графе, а он – ее.

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